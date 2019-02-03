Еще в 2009 году российский внедорожник должен был получить глубокий рестайлинг. До конвейера модель так и не дошла, но был создан прототип, фотографии которого оказались в Сети.

Вот так могла выглядеть «Нива» после глубокого рестайлинга, но проект не был завершен из-за кризиса.

Серийная версия данного прототипа получила бы заводской индекс ВАЗ-21214М и отличалась от предшественника бы квадратными фарами, иными передними крыльями, пластиковым обвесом и другими деталями.

В результате тогда модель получила обновления, но они затронули только заднюю подвеску, сцепление, а также для внедорожника использовали новые тормоза и предложили гидроусилитель руля во всех комплектациях.