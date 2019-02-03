Hyundai разрабатывает 340-сильную версию Tucson N

Зарубежным журналистам удалось выяснить, что специалисты Hyundai уже приступили к разработке заряженного вариант кроссовера новой генерации.

Как сообщает AutoExpress, Hyundai начала разработку 340-сильной версии Tucson N, которая на рынке должна появится через два года.

По предварительным данным, «заряженная» модификация будет оснащена двигателем с отдачей 340 лошадиных сил.

В качестве основного конкурента новинке называют Volkswagen T-Roc R-Line. Разгон кроссовера в новом исполнении должен составит 5,8 секунды от 0 до 100 км/ч.

Внешне Tucson N будет отличаться от обычного варианта наличием уменьшенного клиренса, перенастроенной подвеской, усиленными тормозами, колесными дисками размером 19 дюймов и аэродинамическим обвесом.