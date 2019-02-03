В США придумали мгновенный способ очистки машин от снега

Оригинальный способ придумали в аукционном доме State Line. В штаб-квартире State Line в Нью-Йорке работает экскаватор Volvo, который был оснащен промышленным воздуходувом.

Пока такое «приспособление» существует в единственном экземпляре, однако планируется сделать еще один «очиститель» от снега.

Как сообщается, за все время эксплуатации экскаватор с воздуходувом повредил лишь один автомобиль, а точнее у него оторвалось боковое зеркало заднего вида.

Мгновенный способ очистки машин от снега State Line создали с целью экономии времени и труда сотрудников, так как ежедневно через аукционный дом проходит несколько тысяч автомобилей.