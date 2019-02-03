Об этом свидетельствуют данные сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили в России.
Пикап Isuzu D-Max подорожал в России
03.02.2019 14:03
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В феврале специалисты зафиксировали удорожание большинства комплектаций пикапа Isuzu D-Max, который стал предлагаться по цене на 34-40 тыс. рублей в зависимости от версии.
Минимальная комплектация сейчас предлагается по цене от 2 035 000 рублей, что на 36 тысяч выше, чем в январе.
Топовый вариант подорожал на 34 тыс. рублей и предлагается для покупки за 2 499 000 рублей.
Однако модель в комплектации Air с «механикой» подорожала сразу на 234 тыс. рублей, а вот эта же версия, но с «автоматом» наоборот стала дешевле и теперь доступна за 2 199 000 рублей, что на 166 тыс. рублей меньше.
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