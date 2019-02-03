Российские дилеры прогнозируют рост стоимости автомобилей на 12%

С начала года изменились ставки НДС, что повлекло за собой удорожание ряда автомобилей.

На протяжении прошлого месяца не раз сообщалось об удорожании нескольких авто или все модельного ряда компаний, представленных в России.

При этом дилеры прогнозируют дальнейший рост стоимости новых машин. Как сообщает «Автостат», который опросил крупных дилеров в России, на изменение цен повлияет много факторов.

Некоторые дилеры считают, что одним из факторов станет ослабление рубля, что будет спровоцировано вступлением в силу нового пакета санкций США.

Прогнозируется, что рост цен снова начнет наблюдаться уже во втором квартале, а это тот период, когда у всех дилеров закончатся складские запасы и на складах будут только автомобили 2019 года выпуска.

В среднем по мнению дилеров в этом году стоимость машин вырастет до 12%.