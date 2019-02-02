Выбор балансировочного станка

Незаменимым оборудованием для проведения шиномонтажных работ является Балансировочный станок. Выбор его довольно непрост, так при всей похожести моделей по своим техническим характеристикам необходимо максимально быстро провести балансировку, с наименьшими затратами и высокой точностью. А если добавит к этим параметрам простоту эксплуатации и длительный срок службы, то выбор шиномонтажного оборудования оказывается не такой уж лёгкой задачей.

На какие же характеристики обращать внимание при выборе оборудования?

Одна из основных характеристик это время установки колеса. Здесь играет роль тип прижимной гайки — простая, пневматическая и быстросъемная. Причём при использовании последних двух вариантов время на балансировку одного колеса может сократиться на 10 секунд.

Ввод параметров. Различают станки с ручным вводом параметров (то несколько замедляет процесс), полуавтоматическим, и с автоматическим вводом данных. применение автоматизированных система процесс заметно ускоряется, но при применении автоматики в балансировочном станке повышается его стоимость.

Время измерения дисбаланса. Один из основных параметров, влияющих на скорость обслуживания клиента. Здесь необходимо учитывать тот факт, что у некоторых производителей время, указанное в характеристиках аппарата только непосредственно на измерение. Т.е. в этом случае необходимо учитывать время на разгон и торможение колеса. Полный цикл в этом случае находиться в пределах от 6 до 15 секунд у разных производителей.

Универсальность. Выполнение операция балансировки колес разного размера, веса, различных размеров дисков, снижает себестоимость и соответственно увеличивает прибыль шиномонтажной мастерской.

Мощность. При увеличении мощности станка увеличивается его производительность и эффективность.

На рынке предлагается огромный ассортимент данной продукции, и далеко не всегда цена на балансировочные станки — показатель качества. Именно поэтому постарались дать ответ в этой статье на какие критерии обращать внимание в первую очередь, для того, чтобы приобрести оборудование, которое будет отвечать вашим потребностям и пожеланиям.

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