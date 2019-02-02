Выбор балансировочного станка
Незаменимым оборудованием для проведения шиномонтажных работ является Балансировочный станок. Выбор его довольно непрост, так при всей похожести моделей по своим техническим характеристикам необходимо максимально быстро провести балансировку, с наименьшими затратами и высокой точностью. А если добавит к этим параметрам простоту эксплуатации и длительный срок службы, то выбор шиномонтажного оборудования оказывается не такой уж лёгкой задачей.
На какие же характеристики обращать внимание при выборе оборудования?
- Одна из основных характеристик это время установки колеса. Здесь играет роль тип прижимной гайки — простая, пневматическая и быстросъемная. Причём при использовании последних двух вариантов время на балансировку одного колеса может сократиться на 10 секунд.
- Ввод параметров. Различают станки с ручным вводом параметров (то несколько замедляет процесс), полуавтоматическим, и с автоматическим вводом данных. применение автоматизированных система процесс заметно ускоряется, но при применении автоматики в балансировочном станке повышается его стоимость.
- Время измерения дисбаланса. Один из основных параметров, влияющих на скорость обслуживания клиента. Здесь необходимо учитывать тот факт, что у некоторых производителей время, указанное в характеристиках аппарата только непосредственно на измерение. Т.е. в этом случае необходимо учитывать время на разгон и торможение колеса. Полный цикл в этом случае находиться в пределах от 6 до 15 секунд у разных производителей.
- Универсальность. Выполнение операция балансировки колес разного размера, веса, различных размеров дисков, снижает себестоимость и соответственно увеличивает прибыль шиномонтажной мастерской.
- Мощность. При увеличении мощности станка увеличивается его производительность и эффективность.
На рынке предлагается огромный ассортимент данной продукции, и далеко не всегда цена на балансировочные станки — показатель качества. Именно поэтому постарались дать ответ в этой статье на какие критерии обращать внимание в первую очередь, для того, чтобы приобрести оборудование, которое будет отвечать вашим потребностям и пожеланиям.
Но выбор балансировочного станка, и любого другого оборудования для СТО, можно упростить, позвонив по телефону 8(383) 2861412 и получив профессиональную консультацию или оставить заявку на сайте sks-avto.ru. Существенным плюсом будет и то что Вы можете не только приобрести оборудование но получить шиномонтажный бокс «под ключ». Полностью работу по оснащению.всем оборудованием, включая станки, рабочий инструмент, расходные материалы, монтаж оборудования и так далее.