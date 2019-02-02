ТОП-5 кроссоверов с пробегом до 699 000, которые часто ломаются

Сегмент кроссоверов и внедорожников сейчас очень востребован, в том числе и на российском рынке. И если желаемый новый кроссовер обходится дорого, то всегда можно обратится на вторичный рынок.

Между тем автомобильные эксперты решили рассмотреть предложения на вторичном рынке и выбрали пятерку кроссоверов стоимостью до 699 тысяч рублей, которые не стоит приобретать, так как они могут часто ломаться.

Одним из таких кроссоверов называли Nissan X-Trail второго поколения. Особенно в данном случае не рекомендуется приобретать автомобиль в версии с 2,5-литровым двигателем, так как он имеет недостатки и ломается.

Проблемы также могут возникнуть и с вариатором данной модели. Еще среди кроссоверов с пробегом до 699 000, которые часто ломаются оказался Mazda CX-7.

В данном случае стильный и привлекательный автомобиль имеет проблемы с 2,3-литровым двигателем, при этом с трансмиссией проблем почти не возникает.

Оказался в списке и Skoda Yeti, который может часто ломаться в комплектации с 1,2 и 1,4-литровыми турбомоторами.

К тому же проблемными являются и коробки передач для этих двигателей. Следующими в этом рейтинге по версии drivenn.ru, оказался BMW X1 с двухлитровым двигателем и Opel Antara с 3,2-литровым 227-сильным двигателем.