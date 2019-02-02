Seat в Женеве представит купеобразный кроссовер Cupra Terramar

Зарубежные журналисты выяснили, что в рамках Женевского автосалона в марте будет представлен новый кроссовер бренда Cupra от компании Seat.

Более того, уже известно, что это будет купеобразный кроссовер с названием Terramar. Этот автомобиль окажется первой самостоятельной моделью нового бренда Cupra.

То есть новинка не будет создана на базе одной из моделей Seat. Дизайн автомобиля будет выполнен по мотивам концепта Seat 20v20, который был показан более трех лет назад.

Новый кросс-купе получит высоту и ширину меньше чем у Cupra Ateca, а вот технически он будет повторять последний. То есть в Cupra Terramar установят 300-сильный двигатель объёмом два литра, который будет работать в паре с семискоростной роботизированной коробкой.