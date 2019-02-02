Транспортные средства были обклеены золотой пленкой в честь 50-летия присутствия компании на рынке Австралии.

Honda покрыла золотом мотоциклы, спорткары и газонокосилку, отметив таким образом событие. Среди автомобилей, которые получили золотую пленку оказались NSX и Type R.

На рынке Австралии Honda продает не только мотоциклы и автомобили, но и садовую технику. За 50 лет на этом рынке было реализовано не менее 5 млн разных продуктов компании.

«Золотую» технику приобрести не получится, так как создавались они в единственных экземплярах и предназначены для рекламных целей.