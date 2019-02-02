Минивэн Mitsubishi Delica превратили в жилой фургон на колесах

Проект реализовали специалисты компании Campers Scotland из Шотландии. За основу своего проекта они использовали минивэн Mitsubishi Delica.

Эту машину превратили в жилой фургон на колесах, в котором предусмотрено четыре спальных места. Название доработанный автомобиль получил D:5 Terrain.

В машине установили лифтованную подвеску, съемный столик, кухню, а также крышу с подъемным механизмом. D:5 Terrain оснащен 2,4-литровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил при 226 Нм крутящего момента.

В паре с силовой установкой работает вариатор и полноприводная система. За дополнительную плату предлагается заказать усиленное шасси, более мощные тормоза и защитные пластины.