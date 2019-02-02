Volkswagen усовершенствовал газовые версии Polo TGI и Golf TGI

Немецкий автопроизводитель рассказал об обновлениях для газовых модификаций двух моделей.

Теперь автомобили Polo и Golf в версии TGI получили третий газовый баллон, за счет чего вырос запас хода.

Теперь дальность хода Volkswagen Polo TGI, оснащенного литровым 90-сильным двигателем составляет 368 км по циклу WLTP. Общий объём газа составляет 91,5 или 13,8 кг.

Автомобиль Golf TGI за счет третьего баллона получил общий объём до 115 литров или 17,3 кг, позволяющий проехать машине 411 километра.

Полуторалитровый двигатель в Golf TGI потребляет 3,6 кг на 100 км пути.