Российские продажи Bentley выросли на 27 процентов

Объёмы продаж новых автомобилей марки Bentley за прошлый год составили 298 экземпляров, а этот результат оказался на 27 процентов выше, чем в 2017 году.

Чаще всего дилеры марки продавали внедорожник Bentayga, на который пришлось 60% продаж. В количественном выражении показатель продаж составил 182 единицы.

На втором месте среди самых востребованных моделей Bentley в России оказался Continental. Также россияне в прошлом году приобрели 19 штук Flying Spur и 10 экземпляров Mulsanne.

Чаще всего автомобили Bentley покупали жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.