В дальнейшем на этом автомобиле глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus намерен совершить трансконтинентальное путешествие.
Компания SCG показала дизайн своего вездехода Boot
Компания SCG показала дизайн своего вездехода, получившего название Boot. Напомним, что фирма принадлежит миллионеру и режиссёру из США Джеймсу Гликенхаусу.
На изображениях показали четырехдверный внедорожник, но создавали еще и пятидверные в количестве пяти экземпляров, но все они уже распроданы. Четырехместный внедорожник оснастили восьмицилиндровым двигателем от Chevrolet Corvette Z06.
Мощность мотора составляет 659 лошадиных сил. Дорожный просвет у Boot составляет 394 мм, при этом ход подвески будет 508 мм. В общей сложности будет выпущено 17 единиц Boot.
Стоимость одного экземпляра составляет 287 500 долларов или 18,8 млн рублей. К тому же по желанию клиента фирма предлагает сделать бронированный вариант с защитой шестого уровня и гоночную версию.