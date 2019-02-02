Компания SCG показала дизайн своего вездехода Boot

В дальнейшем на этом автомобиле глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus намерен совершить трансконтинентальное путешествие.

Компания SCG показала дизайн своего вездехода, получившего название Boot. Напомним, что фирма принадлежит миллионеру и режиссёру из США Джеймсу Гликенхаусу.

На изображениях показали четырехдверный внедорожник, но создавали еще и пятидверные в количестве пяти экземпляров, но все они уже распроданы. Четырехместный внедорожник оснастили восьмицилиндровым двигателем от Chevrolet Corvette Z06.

Мощность мотора составляет 659 лошадиных сил. Дорожный просвет у Boot составляет 394 мм, при этом ход подвески будет 508 мм. В общей сложности будет выпущено 17 единиц Boot.

Стоимость одного экземпляра составляет 287 500 долларов или 18,8 млн рублей. К тому же по желанию клиента фирма предлагает сделать бронированный вариант с защитой шестого уровня и гоночную версию.