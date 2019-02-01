Запуск бизнеса по шиномонтажу: что для этого нужно

Количество автомобилей в нашей стране постоянно растет и сложно представить себе человека даже со средними доходами, который бы не имел своего транспортного средства. Это явление порождает и многие другие побочные эффекты, к примеру, значительный рост спроса на качественные сервисы СТО и обслуживание машин специалистами. Дело в том, что далеко не все владельцы автомобилей, особенно если это женщина, стремятся и могут самостоятельно починить свое ТС. Лучше заплатить некоторую сумму и решить любые проблемы руками профессионалов. И это касается не только ремонта сложных узлов и электроники, но даже и простой замены резины.

В связи с этим у предприимчивого человека возникает мысль: а не открыть ли мне собственный шиномонтаж и иметь на этом регулярный неплохой доход? Ведь провернуть такое дело можно с достаточно небольшими вложениями, а рентабельность обычно достаточно высокая. Попробуем разобраться более подробно, что именно понадобится для запуска такого предприятия.

Оборудование для шиномонтажа

Чтобы дело сдвинулось от задумки до реального воплощения, необходимо первым делом арендовать небольшое помещение в выгодном месте (возле дороги с большим потоком автомобилей) и приобрести базовый комплект оборудования шиномонтажа. Что входит в этот комплект? Все зависит от выбора конкретного комплекта, поэтому комплектация может отличаться.

Вот основные элементы, без которых просто не обойтись:

Шиномонтажный стенд. Здесь происходит демонтаж и монтаж резины на колеса, при этом ручная работа максимально дополняется механизмами, позволяющими сделать это предельно просто. Такой стенд обычно вращается вокруг оси, имеет встроенный двигатель, работает с колесами широкого диапазона диаметров;

Балансировочный стенд. Необходимо для того, чтобы после монтажа резины провести балансировку колеса и выставить везде одинаковые расстояния от резины до диска. Важно для дальнейшей безопасной и длительной эксплуатации;

Компрессор. Необходим для быстрой накачки колес любого объема. Ручным насосом в деле шиномонтажа точно не обойтись, так как накачать им колеса даже легковушки будет очень нелегко;

Также в комплекс входят домкрат, гайковерт, набор ключей и отверток, манометр для измерения давления в колесе.

Имея такой простой набор, можно легко заниматься монтажом шин и зарабатывать на этом хорошие деньги!