Преимущества контрактных двигателей

В ряде случаев многие автовладельцы по разным причинам не могут позволить себе купить новый мотор. В таких ситуациях для них выход состоит в приобретении контрактного двигателя, снятого с машины той же модели и того же производителя и, как правило, ввезенного из-за рубежа.

Порядок покупки контрактных двигателей

В развитых странах автовладельцы меняют машины в среднем через каждые пять лет. Старые автомобили, которые не удалось продать, разбираются на запчасти, многие из которых отправляются на продажу за рубеж, в том числе в Россию. Здесь продажа контрактных двигателей осуществляется фирмами, специализирующимися на реализации этих агрегатов. Использование их услуг обычно намного выгоднее, чем самостоятельный поиск подходящего двигателя за рубежом.

Как правило, такие фирмы имеют связи с дилерами за рубежом, поэтому могут легко найти нужную модель двигателя. Покупателю надо лишь узнать историю фирмы, выяснить, в течение какого времени она присутствует на рынке, ознакомиться с отзывами клиентов о ее деятельности.

Что касается стоимости данных изделий, то она является весьма привлекательной для покупателей. Многие автомобилисты говорят, что цена контрактного двигателя в несколько раз меньше стоимости выполнения капитального ремонта машины.

Основные достоинства контрактных двигателей

Покупка контрактного мотора, подобно приобретению любого бывшего в употреблении агрегата, имеет свои плюсы и минусы. Преимущества, которые получает покупатель контрактного двигателя, заключаются в следующем:

Надежность. Автовладельцам хорошо известно, что в развитых странах дороги и горючее намного лучше. Благодаря этому двигатели меньше изнашиваются и имеют достаточно большой сохранившийся ресурс.

Высокое качество. В развитых странах водители используют исключительно смазочные материалы, рекомендованные автопроизводителями, и проводят техобслуживание в автосервисах высокого уровня. Это позволяет поддерживать двигатель в прекрасном состоянии.

Доступная стоимость. Приобретение подержанного двигателя обходится гораздо дешевле покупки нового.

Что касается недостатков контрактных двигателей, то они состоят в отсутствии гарантий небольшого пробега автомобилей, с которых были сняты, и в хорошем уходе за ними со стороны прежних владельцев.

Самое важное при покупке контрактного двигателя – попросить поставщика показать все необходимые документы, включая договор купли-продажи и государственную декларацию. В случае соответствия содержания данных документов всем установленным требованиям можно рассчитывать на полноценную возможность использования тех преимуществ, которыми обладают контрактные двигатели.