Автомобильные турбины

Предназначение автомобильной турбины состоит в увеличении мощности двигателя при сохранении неизменным его рабочего объема. Этот механизм подает воздух в цилиндры под давлением, благодаря чему достигаются лучшее сгорание топлива и повышение эффективности двигателя.

Решение проблем с турбиной

В случае возникновения проблем с турбиной основной ремонт обычно состоит в замене картриджа. Выполнить эту операцию можно как своими силами, так и в автосервисе. Картридж на турбину– это ее главный механизм, состоящий из колеса компрессора с валом и корпуса подшипников. После замены картриджа фактически создается новая турбина, однако расходы на выполнение этой процедуры намного меньше по сравнению с затратами на замену всей турбины. При этом ее технические параметры остаются неизменными. Многие автовладельцы предпочитают производить замену картриджа своими силами, поскольку эта операция не вызывает особых сложностей. Данный элемент сбалансирован уже при заводской сборке, так что никакой необходимости в выполнении балансировки при замене не возникает.

Особенности использования автомобильных турбин

Действие турбины состоит в следующем:

поступившие в корпус устройства отработавшие газы оказывают воздействие на лопатки его колеса;

под действием газов колесо вращается на больших скоростях (до 250 тыс. об./мин.);

выходящие из колеса турбины газы поступают в выхлопную систему;

в результате синхронного вращения компрессорного колеса струя сжатого воздуха поступает в интеркулер, а затем – во впускной коллектор мотора.

Основное преимущество турбины перед механическим нагнетателем, который функционирует за счет привода коленвала, заключается в том, что она работает за счет энергии побочных продуктов функционирования мотора, а не за счет отнимаемой у него мощности. Кроме того, турбина дешевле в производстве и экономичнее в использовании. Для дизелей могут использоваться материалы с меньшей жаропрочностью, так как средняя температура отработавших газов в них составляет от семисот градусов по Цельсию, тогда как в бензиновых агрегатах этот показатель начинается от тысячи градусов по Цельсию. Отсюда следует, что установка на бензиновый мотор дизельной турбины недопустима. При этом надо принимать во внимание, что эффективность турбины определяется ее габаритами.

Один из главных недостатков турбин состоит в небольшом сроке их эксплуатации. Для бензиновых агрегатов он в среднем ограничивается 150 тыс. км пробега автомобиля, для дизельных моторов – 250 тыс. км. Чтобы максимально продлить срок работы турбины, нужно регулярно проходить техническое обслуживание и своевременно производить замену воздушных фильтров и масла.