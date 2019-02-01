Большой кроссовер Brilliance V7 замечен на тестах в Европе

Похоже, что китайская компания Brilliance намерена выйти с большим внедорожником на европейский рынок.

Прототип автомобиля заметили во время тестов, которые проводили на европейских дорогах. Фото с испытаний оказались в распоряжении издания Carscoops.

Наличие камуфляжа на кроссовере указывает на то, что внешность его для европейского рынка изменят, но не кардинально. В салоне серьезных изменений не произойдет.

О технических характеристиках автомобиля информации пока нет. Есть предположение, что модель может выйти в версии с 1,6-литровым 204-сильным двигателем, а еще для него будет доступна гибридная установка.