Кроссовер Skoda Kamiq получит купеобразную версию

В Китае Skoda Kamiq был представлен еще весной прошлого года, но кроссовер для «Поднебесной» очень сильно отличается от того, что готовит компания для европейского рынка.

В Европе Kamiq будет выглядеть иначе и платформа у него будет уже MQB-A0. Ее сейчас используют в Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Презентация европейского Kamiq состоится на Женевском автосалоне в марте.

Что касается китайской версии «паркетника», то он может получит купеобразный кузов. Такие данные были получены от издания Indianautosblog, журналисты которого ознакомились с фрагментом презентации нового Kamiq для Китая.

Покажут купеобразный Skoda Kamiq в 2019 году, но когда именно не сообщается. Напомним, в России в текущем году тоже появится купеобразный кроссовер только от марки Renault.