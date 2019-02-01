В Китае Skoda Kamiq был представлен еще весной прошлого года, но кроссовер для «Поднебесной» очень сильно отличается от того, что готовит компания для европейского рынка.
Кроссовер Skoda Kamiq получит купеобразную версию
01.02.2019 16:16
13 0
В Европе Kamiq будет выглядеть иначе и платформа у него будет уже MQB-A0. Ее сейчас используют в Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Презентация европейского Kamiq состоится на Женевском автосалоне в марте.
Что касается китайской версии «паркетника», то он может получит купеобразный кузов. Такие данные были получены от издания Indianautosblog, журналисты которого ознакомились с фрагментом презентации нового Kamiq для Китая.
Покажут купеобразный Skoda Kamiq в 2019 году, но когда именно не сообщается. Напомним, в России в текущем году тоже появится купеобразный кроссовер только от марки Renault.
Комментарииcomments powered by HyperComments