В продажу кроссовер Т600 новой генерации поступил в октябре и сразу же вызвал повышенный спрос.

Как отметили в компании, новый кроссовер Zotye T600 пользуется отличным спросом и только в ноябре его продажи составили 2,2 тыс. экземпляров, а в декабре результат составил более 3,1 тыс. единиц.

В базовом исполнении кроссовер на рынке Китая предлагается за 80 тысяч юаней, а это около 780 тысяч рублей. В максимальной оснащенной комплектации ценник составит 140 тысяч юаней или около 1,36 млн рублей.

Для покупки Zotye T600 доступен с турбированными бензиновыми моторами 1,5 и 1,8 литра, мощность которых составляет 162 и 177 л.с.

Среди трансмиссий предложат семискоростной робот с двумя сцеплениями или шестискоростной автомат. Полноприводного варианта у модели нет.