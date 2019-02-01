В Иране представлен первый электромобиль собственной разработки

В Иране собственными силами разработали электрический автомобиль Saina EV. Эту машину создала компания SAIPA, которая в стране занимает второе место по объемам производства.

Электрический седан создан на базе уже существующего SAIPA Saina. Эта модель в Иране продается с 2014 года и она по сути является перелицованным KIA Pride 1987 модельного года.

В SAIPA модернизировали платформу под более современные нормы и на ее базе создали Saina EV. В остальном это обычный SAIPA Saina, при этом в салоне машины нет привычного рычага коробки переключения передач.

Силовая установка Saina EV выдает 90 л.с., запас хода электрокара составляет всего 130 км.