В Иране собственными силами разработали электрический автомобиль Saina EV. Эту машину создала компания SAIPA, которая в стране занимает второе место по объемам производства.
В Иране представлен первый электромобиль собственной разработки
01.02.2019 15:37
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Электрический седан создан на базе уже существующего SAIPA Saina. Эта модель в Иране продается с 2014 года и она по сути является перелицованным KIA Pride 1987 модельного года.
В SAIPA модернизировали платформу под более современные нормы и на ее базе создали Saina EV. В остальном это обычный SAIPA Saina, при этом в салоне машины нет привычного рычага коробки переключения передач.
Силовая установка Saina EV выдает 90 л.с., запас хода электрокара составляет всего 130 км.
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