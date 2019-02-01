Ford Focus, Kuga и Mondeo получили топовую спецверсию для России

Ford Focus, Kuga и Mondeo в РФ получили специальную версию «Ультра Комфорт», которая предполагает наличие опций, доступных ранее только в отдельных пакетах.

Автомобили новых вариантах окажутся выгоднее и как отметили в компании покупатели смогут сэкономить до 80 тысяч рублей на опциях. Ford Focus в новом исполнении предлагается по цене от 972 тыс. рублей. Kuga и Mondeo оценили в 1 625 000 1 881 000 рублей соответственно.

За эти деньги, например, Kuga будет доступен с адаптивными биксеноновыми фарами с омывателями, системой hands-free и помощи при парковке.

Такие опции ранее были доступны только в дорогих версиях. У седана Mondeo в исполнении «Ультра Комфорт» дополнительно появятся светодиодные фары, навигационная система, камера заднего вида и сидения с регулировками и подогревом.

У модели Focus дополнительно появились такие опции как мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, датчики дождя, климат-контроль на две зоны, камера заднего вида и подогрев ветрового стекла.