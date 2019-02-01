Самый известный в мире Ferrari F40 LM продадут за 6 млн долларов

В Париже будет продана Ferrari F40 LM. Аукцион организовывает RM Sothebys и пройдет он 6 февраля. За редкий спортивный автомобиль планируют выручить около 6 млн долларов.

Ferrari F0 LM ранее принимала участие в большом количестве соревнований, при этом он до сих пор находится в хорошем состоянии и как сообщается его можно дальше эксплуатировать на треках.

В движение спорткар приводится 700-сильной установкой с промежуточным охладителем IHI и модернизированной системой впрыска топлива.

В отличии от Ferrari F40 в LM модификации установлены модернизированные тормоза, другая коробка передач и более усовершенствованный по аэродинамике обвес.