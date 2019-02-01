Kia начала продажи Kia Rio X-Line с увеличенным клиренсом

Пресс-служба Kia сегодня сообщила, что в России начались продажи Rio X-Line с увеличенным клиренсом.

Таким образом, модель становится ближе к сегменту кроссоверов. Увеличенный до 195 мм клиренс будет предлагаться в топовом исполнении, где также для автомобиля будут доступны всесезонные шины размерности 195/60R16.

В обычном исполнении клиренс машины составляет 170 мм. Такой вариант Rio X-Line предлагается для покупки по цене от 874 900 до 1 124 900 рублей.

Напомним, что Rio X-Line вышел на российский рынок в ноябре 2017 года. Его производство наряду с седаном Rio осуществляется на производственной площадке в Петербурге.

В прошлом году автомобили семейства Rio разошлись тиражом в количестве более 100 тысяч штук, половина из которых пришлась на Rio X-Line.