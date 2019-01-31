Lada XRAY – зачем платить больше?

Сегодня автомобильный рынок просто перенасыщен самыми разными предложениями со всех концов света. Производители из Японии, Китая, Евросоюза и США заполонили авторынки всего мира и России, предлагая большой выбор качественных машин по достаточно интересным ценам. Но стоит ли переплачивать за иномарку, если относительно недавно отечественный концерн Ladaвыпустил новую роскошную модель авто под названием XRAY? Многие критики достойно оценили эту новинку и призывают россиян не спешить отказываться от покупки отечественного.

Лада является культовым советским брендом, благодаря которому многие простые люди получили возможность приобрести свое транспортное средство. Даже сегодня многие водители стран СНГ все еще колесят на машинах этого бренда 1980-2010 годов производства и чувствуют себя вполне уверенно. Купить Lada XRAY в Санкт-Петербурге именно такое решение не редко принимают даже обеспеченные люди, которые желают испытать наш автопром и поддержать отечественного производителя.

Некоторые преимущества Lada XRAY

Не спешите покупать иномарку – у рассматриваемого авто есть масса преимуществ, которые заставят Вас крепко задуматься. Выглядят они следующим образом:

Очень хорошая шумоизоляция. Все пользователи автомобиля отметили тот факт, что в салоне всегда тихо, спокойно, нет никаких посторонних звуков. Это очень хорошо, ведь фоновые шумы способны заставить даже самую стойкую личность стать нервной, вспыльчивой, также от этого болит голова, и возникают другие проблемы;

Отличная подвеска. Ездить на данной машине одно удовольствие. Даже наши не самые лучшие в мире дороги не заставят Ладу чувствовать себя неуверенно, а водителя – некомфортно. Все элементы подвески работают очень слаженно, никакого шума, вибраций или скрипов, пассажиры салона не чувствуют тряски и неприятностей. Все очень приятно и комфортно;

Отличные мультимедийные возможности. Лада оборудована всем набором необходимых современных возможностей в плане мультимедиа. Это и отличный навигатор, который работает без сбоев и проблем, и камера заднего вида для легкого маневрирования, а также отличный звук в сумме с функцией автоматической коррекции уровня громкости музыки, голосовых сообщений и т.д.;

Красивый дизайн. Одно из главных преимуществ этого автомобиля – роскошный внешний вид, который ничем не отличается от лучших иномарок других производителей. Если Вы цените красивые машины, то Х-РЕЙ будет отличным выбором.

Если машина Вас заинтересовала, то достаточно просто посетить сайт http://www.lada-dealer.ru/ и узнать все подробности о ней и особенностях покупки. Можете быт уверены, что деньги будут потрачены не зря.