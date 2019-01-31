В Land Rover отказались от трехдверного Range Rover SV Coupe

В прошлом году британский автопроизводитель на выставке в Женеве показал свой самый роскошный внедорожник, который должен был стать самой дорогой моделью компании.

Речь ведется о трехдверном Range Rover SV Coupe. Таких машин планировалось выпустить 999 единиц. Несмотря на то, что модель была создана на базе классического Range Rover, она получила уникальный кузов с новой силовой структурой.

Под капотом Range Rover SV Coupe хотели устанавливать 565 л.c. V8, который смог бы разгонять машину до первой «сотни» за пять секунд.

Цена внедорожного купе должна была составить от 240 000 фунтов стерлингов, что в пересчете около 21 млн рублей. По какой причине в Land Rover решили закрыть проект по разработке Range Rover SV Coupe не сообщается.