В Алжире могут начать собирать автомобили марки Lada. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогу заседания представителей России и Алжира.
Автомобили LADA могут начать выпускать в Алжире
31.01.2019 16:35
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На заседании затронули тему локализации в Алжире машин марки lada.
Пока конкретных сроков не озвучивают, так как размеры инвестиций и сроки запуска производства будут обсуждать уже на уровне коммерческих подразделений.
Помимо этого на заседании российско-алжирской межправкомиссии обсуждали проекты, связанные со стройматериалами и поставками трубной продукции.
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