Автомобили LADA могут начать выпускать в Алжире

В Алжире могут начать собирать автомобили марки Lada. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогу заседания представителей России и Алжира.

На заседании затронули тему локализации в Алжире машин марки lada.

Пока конкретных сроков не озвучивают, так как размеры инвестиций и сроки запуска производства будут обсуждать уже на уровне коммерческих подразделений.

Помимо этого на заседании российско-алжирской межправкомиссии обсуждали проекты, связанные со стройматериалами и поставками трубной продукции.