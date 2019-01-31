Кроссовер Jetour X70 обошел по продажам недорогой Kia Sportage

Новый китайский кроссовер вышел на рынок прошлым летом, но уже в декабре ему удалось ворваться в список самых продаваемых и даже обойти не менее популярный Kia Sportage в бюджетном исполнении.

В декабре Jetour X70 был продан в количестве 13 тысяч экземпляров, тогда как с момента выхода объёмы продаж составили более 40 тысяч штук.

Уже скоро в Китае появится новая версия Jetour X70. Новинка получит приставку к названию S и будет позиционироваться, как спортивная версия. Обычный кроссовер на рынке Китая предлагается по цене от 70 тыс. юаней или 688 тысяч рублей.

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