На Ямале испытывали морозами президентский лимузин

Автомобили Aurus прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ, чем привлекли к себе большое внимание, а местные жители и вовсе подумали, что к ним приехал президент.

К тому же седаны и лимузины оказались в эфире телеканала «Россия-24». Как оказалось, в связи в сильными морозами в регионе, седаны и лимузины привезли для испытаний, что подтвердили и власти Ямала.

Между тем недавно Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus.