Автомобили Aurus прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ, чем привлекли к себе большое внимание, а местные жители и вовсе подумали, что к ним приехал президент.
На Ямале испытывали морозами президентский лимузин
31.01.2019 15:58
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К тому же седаны и лимузины оказались в эфире телеканала «Россия-24». Как оказалось, в связи в сильными морозами в регионе, седаны и лимузины привезли для испытаний, что подтвердили и власти Ямала.
Между тем недавно Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus.
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