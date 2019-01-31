JATO Dynamics опубликовали данные по продажам автомобилей на европейском рынке и составили рейтинг самых востребованных из них.

Volkswagen Golf в 2018 году остался бестселлером на рынке Европы, причем звание самого продаваемого он удерживает уже 10 лет подряд.

В прошлом году модель осталась самой популярной несмотря на падение продаж на 8% из-за прекращения продаж дизельный версий.

Тем не менее автомобиль разошелся тиражом в количестве 445 754 ед. Второй результат в Европе показал Renault Clio с показателем 336 268 проданных штук, что на 2% больше.

Volkswagen Polo стал третьим. В 2018 году она разошелся тиражом в количестве 299 920 экземпляров, что на 10% больше.

Ford Fiesta и Nissan Qashqai расположились в пятерке лидеров на рынке Европы. Их объёмы продаж составили 270 738 и 233 026 ед. соответственно.