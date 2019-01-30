Автобусы для пассажирских перевозок в СПб
Услуга аренды автобуса для пассажирских перевозок пользуется в Санкт-Петербурге высоким спросом, ее предоставляют несколько фирм и компаний, а также диспетчерских служб. Аренда позволяет решить множество задач, автобусы заказывают с водителем и без, а также на разные расстояния – в пределах города, по области, всей стране или за ее пределами. На автобусе можно быстро и с комфортом перевезти небольшую группу людей, делая остановки в нужных местах.
Куда заказывают автобусы в СПб
Автобусы заказывают для таких целей:
- перевозки спортсменов;
- свадьбы и другие торжества с большим количеством приглашенных гостей;
- экскурсионные туры;
- перевозка паломников;
- перевозка сотрудников предприятия на деловое мероприятие, в командировку;
- развозка детей;
- отдых семейный, корпоративный;
- развозка персонала.
Услугу заказывают как разово, так и на постоянной основе. Автобус может приезжать регулярно в назначенный день и время. Арендовать автобус в любом случае выгодней, чем покупать новый. К тому же владелец автобуса (компания) обеспечивает водителя, страховки, все необходимые разрешения и документы, отвечает за безопасность.
Как выбрать автобус
Заказать автобус для пассажирских перевозок в СПб можно на сайте drive-tour.ru. При выборе стоит обратить внимание на такие важные нюансы:
- репутация компании, насколько она известна, стоит почитать отзывы;
- много ли машин в автопарке, современные ли они (особенно автобусы);
- ценовая политика, наличие программ лояльности, насколько выгодно сотрудничать с компанией на постоянной основе, если это планируется;
- безопасность – есть ли в автобусе все необходимое (ремни, страховка на пассажиров, аптечка, огнетушитель);
- насколько вежливый водитель, а если это торжество, то имеет значение и его внешний вид;
- стаж водителя, его удостоверение, наличие медицинской справки;
- нужно ли вносить залог, условия его возврата;
- как рассчитывается оплата, есть ли тахограф.
Один из важных критериев выбора – это то, насколько обеспечен комфорт в автобусе. Раскладываются ли сиденья, насколько они удобны, есть ли кондиционер. Некоторые автобусы оснащаются даже био-туалетами, особенно если они ездят на дальние расстояния. Комфорта добавит и наличие мини-холодильника, телевизора.
При выборе автобуса для аренды в Санкт-Петербурге учитывают все нюансы, но главное, внимательно читать договор, в котором конкретно прописываются все пункты.