Автобусы для пассажирских перевозок в СПб

Услуга аренды автобуса для пассажирских перевозок пользуется в Санкт-Петербурге высоким спросом, ее предоставляют несколько фирм и компаний, а также диспетчерских служб. Аренда позволяет решить множество задач, автобусы заказывают с водителем и без, а также на разные расстояния – в пределах города, по области, всей стране или за ее пределами. На автобусе можно быстро и с комфортом перевезти небольшую группу людей, делая остановки в нужных местах.

Куда заказывают автобусы в СПб

Автобусы заказывают для таких целей:

перевозки спортсменов;

свадьбы и другие торжества с большим количеством приглашенных гостей;

экскурсионные туры;

перевозка паломников;

перевозка сотрудников предприятия на деловое мероприятие, в командировку;

развозка детей;

отдых семейный, корпоративный;

развозка персонала.

Услугу заказывают как разово, так и на постоянной основе. Автобус может приезжать регулярно в назначенный день и время. Арендовать автобус в любом случае выгодней, чем покупать новый. К тому же владелец автобуса (компания) обеспечивает водителя, страховки, все необходимые разрешения и документы, отвечает за безопасность.

Как выбрать автобус

Заказать автобус для пассажирских перевозок в СПб можно на сайте drive-tour.ru. При выборе стоит обратить внимание на такие важные нюансы:

репутация компании, насколько она известна, стоит почитать отзывы;

много ли машин в автопарке, современные ли они (особенно автобусы);

ценовая политика, наличие программ лояльности, насколько выгодно сотрудничать с компанией на постоянной основе, если это планируется;

безопасность – есть ли в автобусе все необходимое (ремни, страховка на пассажиров, аптечка, огнетушитель);

насколько вежливый водитель, а если это торжество, то имеет значение и его внешний вид;

стаж водителя, его удостоверение, наличие медицинской справки;

нужно ли вносить залог, условия его возврата;

как рассчитывается оплата, есть ли тахограф.

Один из важных критериев выбора – это то, насколько обеспечен комфорт в автобусе. Раскладываются ли сиденья, насколько они удобны, есть ли кондиционер. Некоторые автобусы оснащаются даже био-туалетами, особенно если они ездят на дальние расстояния. Комфорта добавит и наличие мини-холодильника, телевизора.

При выборе автобуса для аренды в Санкт-Петербурге учитывают все нюансы, но главное, внимательно читать договор, в котором конкретно прописываются все пункты.