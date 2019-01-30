В Китае выпустили миниатюрный электрический пикап Pickman

На китайском рынке развитие электрических автомобилей опережает другие крупные рынки. В КНР уже существует огромное количество электрокаров, но большинство из них разработаны исключительно для города.

При этом компания Kaiyun Motors создала электрический пикап, который прекрасно можно использовать в сельском хозяйстве или на производстве.

Модель под названием Pickman получила 5,5-сильный мотор, который способен разгонять машину до 40 км/ч. На одном заряде она может проехать до 110 км.

По заявлению производителя, грузоподъёмность электрического пикапа в зависимости от версии будет до 600 кг.

Pickman уже доступен в Китае и в этом году Kaiyun Motors намерена его привезти на американский рынок. Базовая цена Pickman составляет 5 700 долларов.