В Сети показали интерьер первого кроссовера Genesis

В этот раз фотошпионам удалось не только запечатлеть машину на тестах, но даже заглянуть в салон и сделать один снимок.

В корейской компании оказались очень предусмотрительными и его тоже закрыли от посторонних глаз. Сам тестовый прототип Genesis GV80 скрывает плотная пленка, которая также использовалась и в салона, при этом можно заметить сенсорную панель на центральной консоли с шайбой управления автоматической трансмиссией.

Напомним, первый кроссовер Genesis будет построен на платформе седана G80. У него будут установлены турбированные 3,3 V6 и 5,0 V8 мощностью 365 и 420 л.с. Презентация серийного Genesis GV80 состоится осенью 2019 года.