Audi выпустит юбилейный Audi TT 20th Anniversary Edition

Audi начала принимать заказы на юбилейную серию купе и родстеров TT. Спецверсия получила название 20th Anniversary Edition и как можно понять ее посвятили 20-летию модели.

Сколько будет выпущено единиц Audi TT 20th Anniversary Edition пока не сообщается, но в США к примеру за машину просят 52 900 долларов за купе и 56 800 за родстер.

Юбилейные экземпляры Audi TT будут выкрашены в цвет жемчужный металлик и серый металлик. В салоне машин применили натуральную кожу Nappa и разместили таблички TT 20 Years с уникальным серийным номером.

Кресла, руль и подлокотники на дверях выполнены из кожи коричневого цвета с желтой контрастной строчкой.

В экстерьере шильдики 20 Years of TT расположены на передних крыльях, а также модель можно будет узнать по эксклюзивным колесным дискам и патрубкам из нержавеющей стали.

Под капотом купе и родстера расположен 2,0-литровый 231-сильный турбомотор и 7-ступенчатая коробка S tronic с двойным сцеплением.

Этот силовой агрегат позволяет купе Audi TT разгоняться от 0 до 96 км/ч за 5,2 секунды, а у родстера разгон на две десятых больше.