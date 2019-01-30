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Volkswagen третий год подряд лидирует на мировом авторынке

Новости
30.01.2019 14:04
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Компания Volkswagen в 2018 году снова стала самым крупным производителем автомобилей на мировом рынке.

Это звание концерн сохраняет уже три года подряд. В прошлом году объёмы продаж автомобилей Volkswagen составили 10,8 млн.

Вторым крупнейшим автопроизводителем в мире стала японская компания Toyota, которой удалось реализовать 10,6 млн автомобилей.

С существенным отставанием от лидеров в первой пятерке оказались Nissan (5,6 млн авто.), Renault (3,9 млн шт.) и Mitsubishi (1,2 млн ед.).

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