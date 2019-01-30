Volkswagen третий год подряд лидирует на мировом авторынке

Компания Volkswagen в 2018 году снова стала самым крупным производителем автомобилей на мировом рынке.

Это звание концерн сохраняет уже три года подряд. В прошлом году объёмы продаж автомобилей Volkswagen составили 10,8 млн.

Вторым крупнейшим автопроизводителем в мире стала японская компания Toyota, которой удалось реализовать 10,6 млн автомобилей.

С существенным отставанием от лидеров в первой пятерке оказались Nissan (5,6 млн авто.), Renault (3,9 млн шт.) и Mitsubishi (1,2 млн ед.).