Для американской компании такой запрет окажется нежелательным, ведь в этом году на автомобили в Швеции поступило немало заявок.
Власти Швеции могут запретить продажи электромобилей Tesla
30.01.2019 13:59
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Как стало известно, власти Швеции могут запретить продажи электромобилей Tesla по решению транспортного агентства страны.
Впрочем, конкретные причины возможного запрета источник не озвучивает, так как конкретные причины не названы, но они связаны с работой и обновлением автопилота в машинах Tesla.
Отмечается, что запрет может быть наложен на шесть месяцев. В самой компании данную ситуацию пока не прокомментировали.
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