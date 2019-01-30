KIA запустила серийное производство кроссовера KIA SP2i

Пока новый кроссовер известен только под заводским названием SP2i и пока неизвестно, с каким именем модель поступит в продажу.

При этом известно, что в основе новинки располагается платформа Hyundai Creta. В прошлом году компания предложила выбрать название для кроссовера, только результаты голосования пока не обнародованы. Есть информация, что больше всего голосов набрали такие варианты как Tusker и Trazor.

Кроссовер будет выполнен в стиле прошлогоднего концепта SP, а в его моторной гамме будут 1,6 и 1,4-литровые агрегаты с отдачей от 90 до 128 л.с.

На рынке модель появится только в переднеприводном исполнении, а его продажи запланированы на весну по предварительной стоимости 960 тысяч рупий минимум или около 900 тысяч рублей. По некоторым данным этот кроссовер может появится и на российском рынке.