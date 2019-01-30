На Нюрбургринге может появится новый абсолютный чемпион, которым может стать суперкар Aspark Owl представленный в 2017 году на автосалоне во Франкфурте.
Гиперкар Aspark Owl установит рекорд на трассе Нюрбургринга
30.01.2019 13:23
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Aspark Owl является электрическим автомобилем и он приводится в движение за счет четырех моторов суммарной мощностью 1200 л.с.
Вес гиперкара не более 1460 кг., а сама машина создана из трубчатого каркаса, тогда как кузовные панели разработчики делали из композитных материалов.
Заявлено, что Aspark Owl до первой сотни разгоняется за 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.
Японский гиперкар Aspark Owl будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 50 единиц. Первые экземпляры начнут отправлять клиентам не ранее 2020 года.
Рекорд Нюрбургринга сейчас принадлежит Lamborghini Aventador SVJ. Это купе проехало круг за 6 минут 44,97 секунды.
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