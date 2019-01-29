Toyota может прекратить продажи хэтчбека Toyota Yaris

Японская компания намерена в США прекратить продажи хэтбека Yaris и тут стоит отметить, что на рынке США модельный ряд сокращают и местные производители в лице Ford и GM.

В последние два года продажи седанов и хэтчбеков в Америке очень сильно сократились, а вот продажи больших пикапов и внедорожников наоборот выросли.

К примеру, самой продаваемой моделью в штатах в 2018 году стал пикап Ford F-150.

Что касается Toyota Yaris, то в 2018 году было продано всего 2 тысячи таких автомобилей и это при том, что в 2017 году продажи модели составили около 9 тыс. ед.

Когда именно Yaris снимут с продажи неизвестно, а о прекращении продаж Toyota должна объявить на автосалоне в Нью-Йорке.