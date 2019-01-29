В РФ стартовали продажи Fiat Doblo с более мощным двигателем

На российском рынке дилерские центры марки Fiat начали предлагать своим клиентам Doblo Combi с новым мотором. Теперь фургон можно заказать с 1,4-литровым турбомотором мощностью 120 л.с.

Новый ДВС серии Т-Jet дополнил версию с 95-сильной отдачей. В паре с новым мотором предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

Привод у Fiat Doblo Combi только передний. По заявлению производителя, новый двигатель в смешанном цикле расходует 7,2 литра, а практически такой же показатель расхода у менее мощного двигателя.

Заказать Fiat Doblo Combi с 120-сильным T-Jet можно по цене от 1 289 000 рублей.