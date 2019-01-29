Kia на домашнем рынке представила обновленную версию кроссовера Sorento. Нна российском рынке эта модель продается под названием Sorento Prime.
KIA представила обновленный кроссовер KIA Sorento Prime
29.01.2019 20:13
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Внедорожник получил минимальные изменения во внешности, где стали доступны новые колесные диски, а радиаторную решетку перекрасили в черный цвет.
В обновленном Sorento появились новые электронные помощники. В частности, автопроизводитель добавил систему слежения за усталостью водителя, а также систему переключения света с дальнего на ближний.
Также для внедорожника стала доступна активная система слежения за рядностью движения.
Моторная гамма Kia Sorento не изменилась. Машина по-прежнему предлагается с дизельными 2,0 и 2,2-литровыми ДВС и 2,0-литровым бензиновым турбомотором.
Трансмиссия для всех силовых агрегатов предлагается только восьмиступенчатая автоматическая.
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