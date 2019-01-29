KIA представила обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

Kia на домашнем рынке представила обновленную версию кроссовера Sorento. Нна российском рынке эта модель продается под названием Sorento Prime.

Внедорожник получил минимальные изменения во внешности, где стали доступны новые колесные диски, а радиаторную решетку перекрасили в черный цвет.



В обновленном Sorento появились новые электронные помощники. В частности, автопроизводитель добавил систему слежения за усталостью водителя, а также систему переключения света с дальнего на ближний.

Также для внедорожника стала доступна активная система слежения за рядностью движения.

Моторная гамма Kia Sorento не изменилась. Машина по-прежнему предлагается с дизельными 2,0 и 2,2-литровыми ДВС и 2,0-литровым бензиновым турбомотором.

Трансмиссия для всех силовых агрегатов предлагается только восьмиступенчатая автоматическая.