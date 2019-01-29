В России через Интернет продали первый Range Rover Evoque

Об этом сообщили в пресс-службе дилера Jaguar Land Rover «Автобиография Пулково».

Онлайн-продажи автомобилей Jaguar Land Rover запустили в России весной 2017 года, а сам сервис носит название JLR Connect.

Автомобиль Range Rover Evoque стал первым в истории компании, который реализовали через интернет, а случилось это в России.

Предзаказ на покупку автомобиля был оформлен клиентом ДЦ «Автобиография». Стоит отметить, что JLR Connect работает с учетом имеющихся в наличии автомобилей и их комплектациях.

К тому же в приложении есть опции типа покупки на условиях trade-in, а также кредитный калькулятор.