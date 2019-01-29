Об этом сообщили в пресс-службе дилера Jaguar Land Rover «Автобиография Пулково».
В России через Интернет продали первый Range Rover Evoque
29.01.2019 20:00
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Онлайн-продажи автомобилей Jaguar Land Rover запустили в России весной 2017 года, а сам сервис носит название JLR Connect.
Автомобиль Range Rover Evoque стал первым в истории компании, который реализовали через интернет, а случилось это в России.
Предзаказ на покупку автомобиля был оформлен клиентом ДЦ «Автобиография». Стоит отметить, что JLR Connect работает с учетом имеющихся в наличии автомобилей и их комплектациях.
К тому же в приложении есть опции типа покупки на условиях trade-in, а также кредитный калькулятор.
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