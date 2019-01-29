В Индии представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno

В Индии состоялась презентация маленького хэтчбека от Suzuki, где японская марка предлагает автомобили под брендом Maruti Suzuki и она самостоятельно для Индии разрабатывает бюджетные машины.

Небольшой хэтчбек Maruti Suzuki Baleno эта одна из самых популярных моделей компании и одна из самых востребованных в стране. В прошлом году дилеры реализовали 210 тысяч ед. Baleno.

В обновленном хэтчбеке изменение затронуло бамперы и радиаторную решетку. Первые стали более рельефными, а решетка была увеличена в размерах.

Были еще изменены противотуманные фары, а в самой дорогой комплектации теперь будут устанавливать светодиодные задние фонари.

В салоне Baleno появилась более качественная отделка, а мультимедийная система теперь предлагается не только в топовых версиях, но и в более дешевых комплектациях.

Под капотом Baleno ничего не изменилось и машина по-прежнему будет предлагаться с атмосферным бензиновым 1,2-литровым мотором мощностью 83 л.с.

Также будет предложена турбодизельная версия с 1.3-литровым 75-сильным мотором. А вот Baleno RS больше предлагать не будут, так как эта версия с литровым турбомоторм не пользовалась спросом.

На обновленный Maruti Suzuki Baleno уже принимают заказы и за новинку просят от 7 700 до 12 300 долларов.