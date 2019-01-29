Салон купеобразного Volkswagen Teramont показали на первых фото

Купеобразная версия уже была замечена во время тестирования, а сегодня в Сети распространили фото салона Volkswagen Teramont.

Модель получит дизайн от концепта Atlas Cross Sport, а в целом будет отличаться от обычного внедорожника не только формой кузова, но и некоторыми элементами в экстерьере.

Предполагается, что моторная гамма купеобразного внедорожника будет представлена такими же силовыми установками как и обычный Teramont.

Что касается салона, то он будет таким же, как и у обычной версии за исключением материалов отделки, которые окажутся другими.

О сроках презентации купеобразной версии внедорожника информации пока нет.