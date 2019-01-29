Купеобразная версия уже была замечена во время тестирования, а сегодня в Сети распространили фото салона Volkswagen Teramont.
Салон купеобразного Volkswagen Teramont показали на первых фото
29.01.2019 19:36
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Модель получит дизайн от концепта Atlas Cross Sport, а в целом будет отличаться от обычного внедорожника не только формой кузова, но и некоторыми элементами в экстерьере.
Предполагается, что моторная гамма купеобразного внедорожника будет представлена такими же силовыми установками как и обычный Teramont.
Что касается салона, то он будет таким же, как и у обычной версии за исключением материалов отделки, которые окажутся другими.
О сроках презентации купеобразной версии внедорожника информации пока нет.
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