Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Согласно опубликованным данным, в прошлом году около 80 процентов автомобилей были выпущены в четырех цветах. Речь идет о черном, белом, сером и серебристом цвете. Именно эти автомобильные цвета остаются востребованными на мировом рынке.

При этом отмечается, что увеличивается доля автомобилей, имеющих эффект металлик. Больше всего покупателей в мире выбирали автомобили белого цвета, на которые пришелся 41% от мировых продаж авто. Отдельно стоит отметить, что доля белых авто в Китае составила и вовсе 59%.

На втором месте оказался черный цвет кузова – 16%. Немного отстает серый – 13% Четвертое место оказалось за серебристым – 9%.

Далее оказались синий, в том числе с оттенками (8%), красный (7%) и коричневый (2%). Меньше всего пользуются спросом зеленые, оранжевые, фиолетовые и золотистые варианты окраса кузова.