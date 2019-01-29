Сегмент SUV удерживает лидерство на российском рынке 2 года подряд

По итогу прошлого года в России было продано 729,2 тыс. машин относящихся к сегменту SUV. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля данного сегмента в прошлом году составила 43,6%.

Российские аналитики отметили, что кроссоверы и внедорожники в РФ второй год лидируют среди других сегментов, причем доля SUV ежегодно растёт.

Еще в 2009 году доля «паркетников» и внедорожников составляла 21,9% от общих продаж за год.

Второе место по популярности в 2018 году принадлежит сегменту В. Его доля в общих продажах 37,3% рынка, а в штучном выражении — 623,3 тыс. ед.

Таким образом более 80% рынка занимает два сегмента – В и SUV.