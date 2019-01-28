Компания Porsche подняла цены на все свои модели

В текущем месяце премиальная марка Porsche вслед за остальными немецкими производителями подняла цены на все свои модели, представленные в РФ.

Как выяснили специалисты сайта «Цена Авто», на российском рынке модели Porsche подорожали от 186 до 648 тыс. рублей в зависимости от версии и комплектации.

Так, самая популярная модель Porsche Cayenne подорожала во всех комплектациях кроме базовой (она по-прежнему стоит от 4 999 000 рублей).

Остальные версии теперь оцениваются от 6 826 000 до 10 265 000 рублей. Porsche 911 теперь можно приобрести по цене от 8 116 000 рублей, причем подорожание коснулось всех комплектаций и версии этого спорткара, а самая дорогая сейчас предлагается для покупки от 19 245 000 рублей.

Porsche Panamera дилеры в январе уже продают за 6 582 000 рублей минимум. А вот самая дорогая версия фастбека в России обойдется в 14 321 000 рублей.

Porsche Macan можно купить за 3 986 000 рублей, причем теперь кроссовер предлагается еще в версии Macan S — от 4 586 000 рублей.

Самые доступные комплектации купе 718 Cayman и родстер 718 Boxster в январе предлагают от 4 134 000 и 4 205 000 соответственно.