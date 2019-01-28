Nissan переписал ценники на свои кроссоверы в России

Компания Nissan в России пересмотрела цены на свои автомобили, предлагаемые на рынке.

Цены изменились у четырех кроссоверов, причем некоторые комплектации этих авто стали дешевле, тогда как большинство подорожали.

За последний месяц кроссовер Nissan X-Trail получает уже второй раз обновленные ценники, причем речь идет как о дорестайлинговой, так и об обновленной версии, которые стали дороже до 40 тыс. рублей.

Во всех комплектациях за исключением самой дорогой подорожал Nissan Juke. Его цены выросли на 20-23 тыс. рублей.

Топовый же вариант наоборот подешевел на 26 тыс. рублей. Теперь начальная комплектация предлагается по цене от 1 214 000 рублей.

Nissan Murano 2018 года выпуска в январе оценили на 43-56 тыс. рублей дороже, причем изменение затронуло все комплектации.

А вот модель этого года выпуска прибавила в цене 56-85 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Еще один кроссовер марки Terrano стал дороже на 17-22 тыс. рублей в версии 2018 года выпуска и на 41-61 тыс. за автомобиль 2019 года выпуска.