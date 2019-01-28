Peugeot вывела на тесты обновленную гибридную версию кроссовера Peugeot 3008. Сейчас прототип тестируют на заснеженных дорогах и его уже успели заметить фотошпионы.
Peugeot вывел на тесты обновленный гибридный кроссовер Peugeot 3008
28.01.2019 17:18
33 0
Пока машину полностью скрывает камуфляжная пленка, но уже известно, что обновленная версия Peugeot 3008 получит новую радиаторную решетку и бампера, а также новое оборудование.
Напомним, сейчас гибридный Peugeot 3008 оснащается ДВС объемом 1,6 литра мощностью 200 л.с., а также двумя электромоторами мощностью 110 л.с.
Эта силовая установка будет работать вместе с 8-скоростной трансмиссией. Суммарная отдача гибридной установки 300 л.с. Презентация обновленного Peugeot 3008 должна пройти до конца 2019 года.
Комментарииcomments powered by HyperComments