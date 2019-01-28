Модель Volvo V60 Cross Country дебютировала в сентябре прошлого года и как оказалось ее компания намерена привезти на российский рынок.

Как стало известно российским СМИ, кросс-универсал Volvo V60 Cross Country приедет в Россию в июле. Пока о стоимости и комплектациях новинки для нашего рынка не сообщается.

Универсал получил дизайнерские решения в экстерьере и интерьере подобные как у V90 Cross Country.

Для Volvo V60 Cross Country доступна полноприводная система, дизельные, бензиновые и гибридные установки. Впрочем, в России гибридный универсал вряд ли будут продавать.