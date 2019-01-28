Блогеры расстреляли пуленепробиваемый внедорожник Rezvani Tank

Молодая компания Rezvani уже успела прославится своим первым внедорожником, который способен выдержать не только жесткое бездорожье, но также и вооруженное нападение.

Машина компании носит название Rezvani Tank и она оснащена не только тепловизором и камерой ночного видения, но также и защитой от мин и стрелкового оружия.

Блогеры Vehicle Virgins решили убедится, как боковое стекло внедорожника может противостоять винтовке SIG Sauer SIG516 с патронами 5,56×45 мм.

Для этого они привезли на полигон Rezvani Tank и позвали специалистов, чтобы произвести выстрел в дорогую машину.