Молодая компания Rezvani уже успела прославится своим первым внедорожником, который способен выдержать не только жесткое бездорожье, но также и вооруженное нападение.
Блогеры расстреляли пуленепробиваемый внедорожник Rezvani Tank
28.01.2019 16:54
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Машина компании носит название Rezvani Tank и она оснащена не только тепловизором и камерой ночного видения, но также и защитой от мин и стрелкового оружия.
Блогеры Vehicle Virgins решили убедится, как боковое стекло внедорожника может противостоять винтовке SIG Sauer SIG516 с патронами 5,56×45 мм.
Для этого они привезли на полигон Rezvani Tank и позвали специалистов, чтобы произвести выстрел в дорогую машину.
Внедорожник Rezvani Tank получил военную версию Tank Military Edition
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